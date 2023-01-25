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Водитель на Porsсhe сбил трех человек на тротуаре в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Водитель автомобиля Porsсhe сбил трех человек на юго-востоке Москвы. Об этом 25 января сообщили в столичном главке МВД.

Там уточнили, что ДТП произошло на улице Нижние Поля в районе дома №21. Иномарка сбила людей на тротуаре. Об их состоянии не сообщается.

На видео можно заметить, что у машины поврежден передний бампер. На место происшествия прибыли оперативные службы города, движение на месте инцидента не затруднено.

Ранее, 22 января, пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перед развязкой с шоссе Энтузиастов. В районе аварии было затруднено движение: перекрыли три полосы из пяти.

До этого, 20 января, между 6-м и 7-м микрорайонами Зеленограда сбили двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы утверждают, что в результате ДТП пострадали дети.

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