Водитель на Porsсhe сбил трех человек на тротуаре в Москве
Водитель автомобиля Porsсhe сбил трех человек на юго-востоке Москвы. Об этом 25 января сообщили в столичном главке МВД.
Там уточнили, что ДТП произошло на улице Нижние Поля в районе дома №21. Иномарка сбила людей на тротуаре. Об их состоянии не сообщается.
На видео можно заметить, что у машины поврежден передний бампер. На место происшествия прибыли оперативные службы города, движение на месте инцидента не затруднено.
Ранее, 22 января, пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перед развязкой с шоссе Энтузиастов. В районе аварии было затруднено движение: перекрыли три полосы из пяти.
До этого, 20 января, между 6-м и 7-м микрорайонами Зеленограда сбили двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы утверждают, что в результате ДТП пострадали дети.