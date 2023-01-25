Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша не пригласила представителей РФ на мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима
Мир
В МИД РФ оставили в прошлом рассуждения о «красных линиях» в действиях Запада
Наука
Новый вид древних муравьев обнаружили в янтаре из музея Калининграда
Культура
Джастин Бибер продал права на свои произведения за $200 млн
Политика
В Совбезе призвали США и Германию остановить «тиканье ядерных часов»
Наука
Российский робот начал преподавать робототехнику детям в Индии
Мир
Посол РФ в Польше исключил разрыв дипотношений с Варшавой по инициативе Москвы
Мир
В США прошла встреча Байдена с лидерами демократов конгресса США
Происшествия
Водитель на Porshe сбил трех человек на тротуаре в Москве
Армия
Зенитный ракетный расчет отбил атаку противника и уничтожил все воздушные цели
Общество
Путин в День российского студенчества посетит МГУ имени М.В. Ломоносова
Мир
В ООН заявили о 50 случаях пыток российских пленных со стороны ВСУ
Сюжет:

Зенитный ракетный расчет отбил атаку противника и уничтожил все воздушные цели

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник зенитного ракетного расчета лейтенант Леонид Каграмян со своим расчетом защищали группы российских подразделений от ударов украинских националистов с воздуха, когда противник атаковал, применяя реактивные системы залпового огня и ударную беспилотную авиацию. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в среду, 25 января.

Трещит в мороз: где может быть прорвана оборона ВФУ в Донбассе
Очередным населенным пунктом, освобожденным российскими силами, стало Краснополье в ДНР

Лейтенант Каграмян, находясь на боевом дежурстве, своевременно дал команду подчиненным на радиолокационное обнаружение и сопровождение средств поражения врага. Во время боя он распределял цели по значимости и своевременно выдавал целеуказания на их уничтожение.

Профессиональные действия лейтенанта Каграмяна и его подчиненных позволили уничтожить воздушные цели в зоне действия расчета, в том числе два снаряда РСЗО HIMARS и один ударный беспилотный летательный аппарат националистов.

Всего в ходе спецоперации зенитный ракетный расчет Каграмяна уничтожил более тридцати воздушных целей противника различной классификации.

Подразделение, в состав которого входило отделение младшего сержанта Евгения Черина, удерживало контроль над рубежом для обеспечения оперативного продвижения российских войск вглубь территорий противника. В попытке сорвать наступление наших войск враг направил максимальные усилия на атаку, отражало которую подразделение младшего сержанта Черина.

В ходе боя был ранен командир взвода, поэтому Черин принял командование на себя. Он оказал первую медицинскую помощь командиру и вынес его из-под огня боевиков. Под руководством Черина взвод успешно отбил атаки превосходящих сил противника, уничтожил до 20 националистов, одну БМП и три кочующих пикапа с минометами. Противник, понеся тяжелые потери, отступил. А Черин с сослуживцами удержали выгодные рубежи.

Накануне, 24 января, Минобороны рассказывало, как младший сержант Дмитрий Силкин, получив контузию, под шквальным огнем украинских боевиков вынес из-под обстрела раненых товарищей в безопасное место. Он своевременно оказал им первую медицинскую помощь, что спасло их жизни.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023