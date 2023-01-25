Зенитный ракетный расчет отбил атаку противника и уничтожил все воздушные цели

Начальник зенитного ракетного расчета лейтенант Леонид Каграмян со своим расчетом защищали группы российских подразделений от ударов украинских националистов с воздуха, когда противник атаковал, применяя реактивные системы залпового огня и ударную беспилотную авиацию. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в среду, 25 января.

Лейтенант Каграмян, находясь на боевом дежурстве, своевременно дал команду подчиненным на радиолокационное обнаружение и сопровождение средств поражения врага. Во время боя он распределял цели по значимости и своевременно выдавал целеуказания на их уничтожение.

Профессиональные действия лейтенанта Каграмяна и его подчиненных позволили уничтожить воздушные цели в зоне действия расчета, в том числе два снаряда РСЗО HIMARS и один ударный беспилотный летательный аппарат националистов.

Всего в ходе спецоперации зенитный ракетный расчет Каграмяна уничтожил более тридцати воздушных целей противника различной классификации.

Подразделение, в состав которого входило отделение младшего сержанта Евгения Черина, удерживало контроль над рубежом для обеспечения оперативного продвижения российских войск вглубь территорий противника. В попытке сорвать наступление наших войск враг направил максимальные усилия на атаку, отражало которую подразделение младшего сержанта Черина.

В ходе боя был ранен командир взвода, поэтому Черин принял командование на себя. Он оказал первую медицинскую помощь командиру и вынес его из-под огня боевиков. Под руководством Черина взвод успешно отбил атаки превосходящих сил противника, уничтожил до 20 националистов, одну БМП и три кочующих пикапа с минометами. Противник, понеся тяжелые потери, отступил. А Черин с сослуживцами удержали выгодные рубежи.

Накануне, 24 января, Минобороны рассказывало, как младший сержант Дмитрий Силкин, получив контузию, под шквальным огнем украинских боевиков вынес из-под обстрела раненых товарищей в безопасное место. Он своевременно оказал им первую медицинскую помощь, что спасло их жизни.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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