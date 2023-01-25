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В США прошла встреча Байдена с лидерами демократов конгресса США

Байден обсудил дальнейшую помощь Киеву на встрече с лидерами демократов конгресса США
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
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Президент США Джо Байден и законодатели от Демократической партии провели встречу, на которой обсудили дальнейшее оказание поддержки Украине. О теме обсуждения сообщил сам Байден перед встречей 24 января.

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«Мы обсудим нашу дальнейшую помощь Украине. Эта идея имеет поддержку со стороны обеих партий»,— сообщил американский лидер.

Он также добавил, что поговорит со своими однопартийцами об инфляции, запрете на продажу штурмового оружия и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Я не намерен позволять республиканцам разрушать нашу экономику, да и никто за этим столом, на мой взгляд, тоже»,— заявил Байден журналистам.

24 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц написала, что Белый дом склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1 в рамках соглашений с Германией, подразумевающих выделение украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

Ранее, 21 января, сенаторы США высказались за передачу танков Украине после встречи с Зеленским в Киеве. По их словам, администрации Байдена следует направить танки, чтобы другие последовали нашему примеру.

В этот же день американский лидер заверил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Запада всю необходимую военную помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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