Опубликованы документы о преступлениях гитлеровцев в Воронежской области в годы ВОВ

Тяжелейшие бои, а также немецкая тактика выжженной земли привели к тому, что Воронеж был почти полностью разрушен в годы Великой Отечественной войны, а население подверглось грабежу и насилию. Об этом 25 января сообщило Минобороны России в документах к 80-летней годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В мультимедийном историко-познавательном разделе «Воронеж. Непокоренный город-фронт» опубликованы рассекреченные архивные документы из фондов ЦАМО РФ. Согласно им, в городе из 20 тыс. жилых домов было уничтожено более 18 тыс. зданий.

В начале июля 1942 года немецко-фашистские оккупанты форсировали реку Дон в районе Семилук и ворвались в Воронеж. Жители города, а также прилегающих сел и деревень, оказавшиеся в немецкой оккупации, пережили не только ужасы войны, но и бесчеловечные репрессии: немецкие, венгерские и румынские фашисты стали вводить на захваченных территориях фактически рабовладельческие порядки. Они безнаказанно грабили, убивали, брали в рабство, устраивали лагеря смерти. Кровавые зверства фашистов зафиксированы в многочисленных документах.

Так, в селе Россошь Воронежской области у матери четверых детей Натальи Колесниковой отобрали всю пищу. А когда она стала умолять оставить ей немного еды для детей, то немецкий солдат ее избил и надругался. В селе Екатериновка гитлеровцы и венгерские «легионеры» забирали у местных скот и заставляли работать по 12 часов в сутки, «платя за это ударами плетей».

24 января 1943 года вместе с началом Воронежско-Касторненской наступательной операции 38-я, 60-я и 40-я армии Воронежского фронта приступили к решающему этапу боев за город. Несмотря на неравные силы и плохие погодные условия, части Красной армии, наступая по сходящимся направлениям, продвинулись вперед — уже на второй день операции город был полностью освобожден. Бои за Воронеж предопределили исход Сталинградской битвы, а также всех ключевых сражений переломного 1943 года.

Ранее, 5 декабря, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала архивные документы преступлений гитлеровцев в Волоколамском районе Московской области в 1941 году. Так, в документах сказано, что в первые же дни взятия города немецкими войсками фрицы захватили восемь партизан, после чего повесили их и в течение двух месяцев не снимали с виселицы.

29 ноября ФСБ рассекретила архивные документы подробностей преступной деятельности «Армии Крайовой» на Украине, связанной с массовыми убийствами безоружных людей и провокациями в годы Великой Отечественной войны. Так, целью кровавого террора против мирных жителей было «освобождение от украинского населения территории», которую польские националисты надеялись получить по итогам Второй мировой войны.