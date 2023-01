Американская поп-рок-группа Panic! At the Disco прекратила существование

Фронтмен американской поп-рок-группы Panic! At the Disco Брендон Ури заявил, что музыкальный коллектив прекращает существование после прощального тура. К тому же с тех пор, как Ури было 13 лет и они с другом основали группу, его жизнь значительно изменилась, пишет 24 января Daily Mail.

Брендону Ури 35 лет, он скоро станет отцом — его жена ждет первенца. По словам музыканта, пришло время закрыть эту главу его жизни, чтобы сосредоточиться на семье.

«Ну что ж, это было адовенькое путешествие… Выросший в Вегасе, я никогда не мог себе представить, куда меня занесет эта жизнь. Так много мест по всему миру и всех друзей, которых мы повстречали на этом пути. Но иногда путешествие должно закончиться, чтобы началось новое. Мы пытались держать это в секрете, хотя некоторые из вас, возможно, слышали: мы с Сарой ждем ребенка! Перспектива стать отцом и наблюдать, как моя жена становится матерью, одновременно трепетна и волнующа. Я с нетерпением жду нового в моей жизни приключения», — написал Ури поклонникам в соцсети.

Ури сообщил, что продолжения истории коллектива не будет. Он также поблагодарил фанатов за любовь и преданность творчеству Panic! At the Disco.

Музыкант отметил, что группа отправится в прощальный тур по Европе 20 февраля. Он стартует в Вене и завершится 10 марта в Манчестере.

Группа Panic! At the Disco ведет историю с 2005 года, когда вышел ее дебютный альбом A Fever You Can't Sweat Out. Он занял первые строчки в чартах, а клип на песню I Write Sins Not Tragedies показали на телевидении. Популярность группы росла с каждым годом, но последний альбом коллектива увидел свет в 2017 году. Последние годы Брендон Ури являлся единственным постоянным участником музколлектива.

