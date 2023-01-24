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Зеленский назначил Кулебу заместителем главы офиса президента Украины

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил 24 января заместителем главы своего офиса бывшего главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

«Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины», — сказано в указе, опубликованном на сайте украинского президента.

Документ опубликован сразу после указа об увольнении Кулебы с должности главы областной администрации.

Накануне в видеообращении Зеленский заявил о кадровых перестановках во властных структурах. По его словам, массовые отставки чиновников на Украине затронут и представителей правоохранительных органов.

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