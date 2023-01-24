Зеленский назначил Кулебу заместителем главы офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 24 января заместителем главы своего офиса бывшего главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.
«Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины», — сказано в указе, опубликованном на сайте украинского президента.
Документ опубликован сразу после указа об увольнении Кулебы с должности главы областной администрации.
Накануне в видеообращении Зеленский заявил о кадровых перестановках во властных структурах. По его словам, массовые отставки чиновников на Украине затронут и представителей правоохранительных органов.
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