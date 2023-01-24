Госдеп сообщил сроки начала работы в Москве нового посла США в России
Американский посол в России Линн Трейси приступит к работе в московском диппредставительстве до конца ноября. Об этом на брифинге 24 января сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
«Я могу подтвердить, что посол Трейси встречалась с послом России Анатолием Антоновым. Это была возможность подискутировать с коллегой. Мы ожидаем, что посол Трейси отправится в Россию, где вручит верительные грамоты, в ближайшие дни. Ожидается, что посол будет на месте позднее в этом месяце», — сказал он.
Прайс также уточнил, что во время беседы двух дипломатов тема урегулирования украинского кризиса не поднималась.
Новость дополняется