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Spiegel: канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился передать Украине танки Leopard 2

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Канцлер Германии Олаф Шольц согласился передать Украине танки Leopard 2. Об этом сообщил журнал Der Spiegel во вторник, 24 января.

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По информации СМИ, речь идет как минимум об одной роте танков Leopard 2А6. Военная техника будет отправлена из запасов немецкой армии. Кроме того, в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов.

Ранее этим же днем телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил о согласии 12 стран отправить Киеву танки Leopard 2 в том случае, если Берлин даст на это свое разрешение.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, выяснилось, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд ВСУ. Однако для всего этого по-прежнему требуется согласие властей ФРГ.

22 января Шольц сообщил, что в вопросе поставок танков на Украину ФРГ действует в координации со своими союзниками в крупных странах Европы. Немецкий канцлер добавил, что также большую помощь Украине оказывают и США, с которыми Германия тесно сотрудничает в поставках эффективного и доступного оружия. Он предупредил, что поддержка Киева не уменьшится и будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол указал на то, что поставки даже одного американского танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала отправлять Киеву немецкие танки Leopard 2.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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