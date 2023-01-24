В МИД Украины заявили о нежелании заключать с РФ соглашения наподобие Минских

Украина не собирается заключать с российской стороной мирное соглашение, подобное Минским договоренностям об урегулировании конфликта, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Интервью с главой МИД Украины опубликовал журнал Politico 24 января.

Кулеба отметил, что ошибки Минских соглашений, достигнутых в 2014–2015 годах Москвой и Киевом при посредничестве Берлина и Парижа, «должны служить примером того, как не надо вести переговоры с Россией».

Как считает Кулеба, создатели тех договоренностей были уверены, что закрепление статус-кво и снижение интенсивности боевых действий поспособствуют затуханию конфликта, но этого не случилось.

«Любой гипотетический «Минск-3» будет иметь только один результат — еще более кровопролитную войну», — поделился мнением Кулеба.

Дипломат заявил, что украинские союзники «должны заставить Россию, а не Украину пойти на уступки» в контексте возможных мирных переговоров.

5 января обозреватель испанского издания Rebelion Фабрицио Казари написал о том, что в интересах США провернуть трюк с заранее невыполнимым Киевом мирным договором, как это было с Минскими соглашениями. По мнению журналиста, США будут продвигать договор, который не станет выполнять Киев.

В конце декабря 2022 года Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

Президент РФ Владимир Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. 22 декабря 2022 года президент РФ на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Минские соглашения — пакет документов, который был принят в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписали 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР). Так называемый Минск-2, комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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