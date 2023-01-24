«Известия» показали работу гаубицы Д-30 по расчистке пути для пехоты ВС РФ в ЛНР
Расчеты гаубицы Д-30 ведут огневую работу по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), помогая российской пехоте продвигаться вперед в Луганской Народной Республике (ЛНР). Работу гаубицы во вторник, 24 января, показал корреспондент «Известий» Денис Кулага.
Он пояснил, что орудие бьет в направлении населенного пункта Торское.
«Здесь важное замечание: если всего неделю назад данные расчеты просто преграждали путь контратакам со стороны ВСУ, то теперь наоборот — расчищают путь для нашей пехоты», — отметил Кулага.
Корреспондент рассказал, что удары наносятся быстро, чтобы не дать украинской пехоте опомниться.
Во время работы группа оказалась под прицелом беспилотника ВСУ, но военные продолжили работу, предоставляя огневую поддержку для продвижения вперед.
«Несмотря на то, что мы можем быть до сих пор под прицелом вражеского беспилотника, расчеты у орудий! Те, кто не задействованы, — в укрытии. А эти парни – в действии! Ведь там, за несколько километров отсюда, очень сильно ждут нашу огневую поддержку», — подчеркнул Кулага.
Ранее в этот день военные ЛНР заявили, что Кременная сейчас является самым горячим местом фронта в республике. Они подчеркнули, что противник не оставляет попыток наступать и постоянно обстреливает населенный пункт.
22 января подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают бронетехнику западного производства под Сватово. Он уточнил, что переброска большого количества бронетехники для подразделений украинских войск замечена на купянском направлении.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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