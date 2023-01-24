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Стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд вперед

Стрелки «Часов Судного дня» перевели на десять секунд ближе к «ядерной полуночи»

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Стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Об этом сообщил президент американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон во вторник, 24 января.

По ее словам, новое положение стрелок означает, что до «точки ядерного апокалипсиса» остается 90 секунд.

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Она отметила, что в этом году Совет по науке и безопасности «Бюллетеня» перевел стрелки «Часов Судного» дня вперед, во многом из-за возрастающей опасности в мире из-за конфликта на Украине.

«Часы сейчас показывают 90 секунд до полуночи — это самый близкий момент к глобальной катастрофе, который когда-либо был», — сообщила Бронсон.

По ее мнению, вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, в настоящее время остается высокой.

Организация «Бюллетень ученых-атомщиков» создана в 1945 году. Ключевым моментом в истории организации было создание в 1947 году «часов Судного дня».

В 1947 году часы установили на отметке семь минут до полуночи. Два года спустя, когда Советский Союз провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку три минуты до «уничтожения человечества».

Наиболее стабильной ситуацию в мире «Бюллетень» назвал в 1991 году. Тогда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш — старший заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Часы тогда показывали 23:43.

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