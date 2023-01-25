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Синоптики пообещали москвичам потепление до 0 градусов 25 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и местами гололедица — такая погода ожидает Московский регион в среду, 25 января, в День российского студенчества. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области днем ожидается от –5 до 0 градусов, ночью — до 7 градусов мороза.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

22 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что самым холодным днем в Москве станет четверг, 26 января.

Метеорологи уже составили предварительный прогноз на февраль в столице. Последний месяц зимы будет мягким, но снежным: высота снежного покрова может увеличиться до 36–38 см, рассказали в центре погоды «Фобос».

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