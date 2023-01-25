В Генпрокуратуру обратились из-за ЛГБТ-пропаганды в интернет-магазинах

Генпрокуратуру просят проверить интернет-магазины, торгующие книгами, на выполнение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Такой запрос в ведомство направил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Как он сообщил «Известиям», к нему обратились граждане, заметившие активную продажу книг с такой тематикой.

«Закон уже вступил в силу, но ЛГБТ-литература, в том числе в аудиоформате, до сих пор в свободном доступе в интернете для любого пользователя, включая несовершеннолетних. Ее не убрали из онлайн-магазинов, напротив, активно продвигают как изысканные бестселлеры, которые уж точно придутся по вкусу школьникам», — сказал «Известиям» парламентарий.

На прошлой неделе Роскомнадзор представил критерии, по которым будет признаваться наличие ЛГБТ-пропаганды. Документ об этом в форме приказа размещен на портале проектов нормативных актов. К таким критериям, к примеру, относится информация о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними.

Кроме того, речь идет об искажении представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных предпочтений. Это касается и информации, которая оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, вызывает интерес к нетрадиционным, обосновывает их допустимость или формирует положительное отношение к смене биологического пола человека.

«Законом установлен запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних. В свою очередь материалы с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений должны иметь маркировку «18+», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

Также в ведомстве сообщили, что сервисы онлайн-библиотек обязаны исключить все материалы с такой пропагандой и предусмотреть блокировку доступа к книгам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки.

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Есть столько книг: в прокуратуру пожаловались на пропаганду ЛГБТ