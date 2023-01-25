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Налоговые доначисления бизнесу выросли вдвое до 600 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2022 году российским предприятиям дополнительно начислили 597,8 млрд рублей налоговых платежей и штрафов, говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»). Это в 2,2 раза, или на 330,6 млрд, больше, чем в 2021-м — тогда сумма доплаты составляла 267,2 млрд.

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Рост доначислений произошел на фоне участившихся выездных налоговых проверок — их количество возросло в полтора раза, до 8 тыс. визитов, рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова. При этом средняя сумма дополнительных платежей также увеличилась в 1,6 раз — с 40,9 млн рублей до 66,6 млн, добавила она.

Больше всего налогов (19,7 млрд) обязали доплатить добывающие предприятия (за исключением нефтегазовых), а также компании в сферах металлургии и химического производства.

Прирост налоговых доначислений произошел в основном в экономически развитых регионах: в Москве (+94,5 млрд), Подмосковье (+37,4 млрд), Санкт-Петербурге (+22,1 млрд) и других. В то же время в 16 регионах сумма дополнительных платежей, наоборот, сократилась. При этом в трех из них «сэкономленная» сумма превысила миллиард рублей: в Сахалинской области (–3,7 млрд), Ставропольском крае (–2,9 млрд) и Пензенской области (–1,4 млрд).

Рост налоговых доначислений связан с увеличением расходов российского бюджета и последующим дефицитом в 3,3 трлн рублей по итогам 2022 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Увеличение суммы доплат также указывает на то, что предприятия все чаще пытаются уйти от налогов из-за финансовых проблем, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дороги налоги: в 2022-м доначисления бизнесу выросли вдвое, до 600 млрд рублей

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