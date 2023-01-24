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В Пентагоне заявили об отсутствии решения по поставкам танков Abrams Киеву

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ddp
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В администрации Белого дома пока нет заявления о возможности поставок американских танков Abrams на Украину. Об этом сообщил на брифинге во вторник, 24 января, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В настоящее время мне нечего объявить, а когда будет, мы, конечно, дадим вам знать», — сказал он журналистам.

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По его словам, Вашингтон поддерживает тесный контакт с украинской стороной и другими партнерами по вопросам «наиболее срочных потребностей Украины в военной помощи, включая краткосрочные и долгосрочные».

Ранее во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц написала, что Белый дом склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1 в рамках соглашений с Германией, подразумевающих выделение украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

Позднее журнал Der Spiegel сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить на Украину танки Leopard 2. Предположительно, речь идет о целой роте машин модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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