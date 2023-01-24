Аналитик заявил о переоценке ФРГ своих сил по замене российского газа на СПГ

Власти Германии сильно переоценивают свои возможности по замене трубопроводных поставок российского топлива с помощью сжиженного природного газа (СПГ). Об этом во вторник, 24 января, заявил «Известиям» заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

По его словам, ФРГ нужно как минимум пять-шесть лет, чтобы переориентировать и заменить российский трубопроводный газ. Кроме того, в сравнении с трубопроводным газом сжиженный гораздо дороже. По словам Гулиева, вопрос о том, насколько немецкая промышленность будет готова работать с более дорогим газом, остается открытым.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на заявления Германии об избавлении зависимости от российского газа, поставки всё еще идут.

«Да, они идут. <...> Германия говорит, что именно избавилась от зависимости от российского газа. Здесь она увеличила поставки из Норвегии, из Нидерландов, плюс поставки СПГ. Как писало министерство экономики ФРГ, Германия будет наращивать объемы импорта СПГ и это будет замена полностью российскому газу. Есть стратегия полностью отказа от российского газа, но на данный момент полного отказа нет», — пояснил Гулиев.

Он подчеркнул, что Германия рассчитывает к 2030 году импортировать свыше 76 млрд куб. м СПГ. Однако таким образом она уходит от так называемой зависимости от трубопроводного российского газа, но приходят к зависимости от СПГ. По его словам, у США есть амбиции и желание поставлять СПГ в ФРГ, но неизвестно, будут ли другие крупные игроки к тому времени располагать свободными мощностями.

Также Гулиев рассказал о том, что в 2021 Россия поставила Германии более 55 млрд куб. м трубопроводного газа, сейчас же картина несколько изменилась.

«Несколько раз было уменьшение экспорта по трубопроводу в направлении ФРГ. И, с другой стороны, существует ряд факторов. В том числе текущая геополитическая ситуация, желание Германии отказаться от зависимости от российского газа. Плюс Германия в 2022 году предприняла шаги по сокращению внутреннего потребления. Если не ошибаюсь, порядка на 14% они снизили внутреннее потребление на фоне закрытия определенных заводов, сокращения производства определенных заводов, крупной промышленности, в которых использовался газ, часть из них перешла на нефтепродукты», — заявил эксперт.

Ранее в этот день в министерства экономики Германии заявили, что страна сможет к 2026 году заменить трубопроводные поставки российского топлива с помощью СПГ. Отмечается, что к этому году Германия сможет построить инфраструктуру для приема 56 млрд куб. м СПГ — столько трубопроводного газа страна импортировала из России в 2021 году.

При этом 14 января газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten писала, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале пояснили, что после того, как Запад перестал импортировать из России энергоносители, он стал вынужден закупать СПГ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего он обходится гораздо дороже, нежели трубный.

13 января глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.