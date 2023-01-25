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Студенты рассказали о главных проблемах в поиске первой работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Около трети студентов (29,4%) не могут найти первую работу из-за низкой зарплаты, примерно 20% учащихся заявили о нехватке программ поддержки молодежи в трудоустройстве, а еще 12% столкнулись с незаинтересованностью работодателей в молодых специалистах. Об этом «Известиям» рассказали в Фонде молодежных и студенческих инициатив («Студмолодежь») по итогам опроса более 3 тыс. человек.

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«Мы пришли к выводу, что студентам категорически не хватает информации о тех мерах господдержки, которые существуют в России на сегодня. Только 40,5% считают, что достаточно проинформированы о них. Вывод прост, для сохранения молодых кадров необходимо усилить информирование о тех возможностях, которые есть. И делать это нужно в простой понятной и интересной форме, на площадках, востребованных у молодежи», — рассказала «Известиям» директор фонда Анна Лапенко.

Учащиеся также упоминали нехватку открытого диалога между органами власти, бизнесом и молодежью (8,8%) и неэффективность кадровых конкурсов (3,2%). При этом 21,3% опрошенных считают, что в России созданы все условия для успешного старта молодых специалистов, уточнили авторы исследования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С места в карьеру: студенты назвали главные проблемы в поиске работы

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