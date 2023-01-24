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CNN сообщил о секретных бумагах в доме бывшего вице-президента США Пенса
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CNN сообщил о секретных бумагах в доме бывшего вице-президента США Пенса

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kyle Mazza
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В доме бывшего вице-президента США Майкла Пенса обнаружены секретные бумаги. Об этом во вторник, 24 января, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Отмечается, что документы, помеченные как секретные, были найдены на прошлой неделе в доме Пенса в штате Индиана. О каких конкретно документах идет речь, не уточняется, однако известно, что бумаги уже переданы в ФБР.

«ФБР и отдел национальной безопасности министерства юстиции начали проверку документов и того, как они оказались в доме Пенса в Индиане», — говорится в материале.

При этом отмечается, что бумаги были найдены после того, как Пенс неоднократно заявлял об отсутствии у него секретных документов.

Пенс занимал должность вице-президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.

9 января в офисе президента США Джо Байдена было найдено около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных. Затем ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов.

Позже в офисе, резиденции, Пенсильванском центре и частном доме Байдена в Уилмингтоне был найден еще ряд документов с грифом «Секретно» и «Совершенно секретно».

На фоне произошедшего уровень общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился до 40%.

12 января ведущий Fox News Такер Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. В тот же день американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

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