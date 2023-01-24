CNN сообщил о секретных бумагах в доме бывшего вице-президента США Пенса

В доме бывшего вице-президента США Майкла Пенса обнаружены секретные бумаги. Об этом во вторник, 24 января, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что документы, помеченные как секретные, были найдены на прошлой неделе в доме Пенса в штате Индиана. О каких конкретно документах идет речь, не уточняется, однако известно, что бумаги уже переданы в ФБР.

«ФБР и отдел национальной безопасности министерства юстиции начали проверку документов и того, как они оказались в доме Пенса в Индиане», — говорится в материале.

При этом отмечается, что бумаги были найдены после того, как Пенс неоднократно заявлял об отсутствии у него секретных документов.

Пенс занимал должность вице-президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.

9 января в офисе президента США Джо Байдена было найдено около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных. Затем ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов.

Позже в офисе, резиденции, Пенсильванском центре и частном доме Байдена в Уилмингтоне был найден еще ряд документов с грифом «Секретно» и «Совершенно секретно».

На фоне произошедшего уровень общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился до 40%.

12 января ведущий Fox News Такер Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. В тот же день американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.