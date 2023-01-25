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Число инвесторов в новостройки сократилось вдвое 

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2022 году количество инвестиционных сделок на рынке новостроек сократилось вдвое. Об этом «Известиям» сообщил коммерческий директор GloraX Егор Федоров.

По его словам, ранее, в период пандемии коронавируса, когда фиксировались рекордно низкие ипотечные ставки и цены на квадратные метры находились на относительно комфортном уровне, покупатели массово приобретали квартиры в инвестиционных целях, в том числе в ипотеку.

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«Тогда доля инвесторов достигала 20%, тогда как сегодня на низком рынке этот показатель снизился вдвое. Инвесторы стали осторожнее подходить к покупке недвижимости с помощью заемных средств», — сказал Федоров.

Это связано не только с увеличением ставок, но и с желанием переждать период нестабильности без дополнительных финансовых обязательств, отметил девелопер.

Кроме того, покупать квартиру в инвестиционных целях для сдачи в аренду стало менее выгодно, потому что ставки снижаются, что обусловлено ростом объема предложения на рынке аренды, добавил он.

«Собственники квартир, покидающие страну, нередко предлагают существенный дисконт относительно рыночных цен. В частности, встречаются случаи, когда квартиру сдают знакомым, которые в качестве «арендной платы» ухаживают за домашними животными, цветами и оплачивают счета за коммунальные услуги. Сложившаяся ситуация негативно сказывается на доходности от аренды квартиры и сдерживает инвесторов», — пояснил Федоров.

По его словам, одновременно с этим инвесторы опасаются, что не смогут продать новостройку, так как сейчас стало сложнее реализовать по переуступке квартиры в новостройках на высокой стадии строительной готовности или после сдачи объекта в эксплуатацию. Причина заключается в увеличении объема дисконтного предложения на вторичном рынке со стороны собственников, покидающих страну, рассказал эксперт.

«Также на вторичном рынке увеличился срок экспонирования объекта. Это косвенно указывает на то, что предложение превышает спрос, и это обстоятельство тоже сдерживает инвесторов», — сказал девелопер.

Ранее в январе аналитики компании «Метриум» рассказали, что объем предложения на первичном рынке Новой Москвы вырос на 57,7%, средневзвешенная цена квадратного метра составила 233,7 тыс. рублей (+12% за год), на апартаменты — 226,6 тыс. рублей (+2,5%).

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