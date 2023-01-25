Посол РФ в Польше исключил разрыв дипотношений с Варшавой по инициативе Москвы
В вопросе понижения дипотношений с Польшей Москва «готова к любому развитию событий», но в принципе не инициирует ничего, а лишь адекватно реагирует на недружественные действия. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
«Мы в принципе не инициируем разрыва или понижения уровня дипотношений, а лишь адекватно и жестко реагируем на недружественные действия наших западных «непартнеров». В принципе с их стороны в нынешней ситуации можно ждать чего угодно, но и мы давно готовы к любому варианту развития событий, — подчеркнул дипломат.
12 января экс-посол Польши в РФ Катажина Пелчинска-Наленч заявила, что все страны Евросоюза и США должны «выслать» российских послов. Таким образом она предложила понизить уровень дипломатических отношений Варшавы с Москвой.
23 января Россия заявила о понижении дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах. Эстонскому послу предписано покинуть РФ до 7 февраля. Посол России в Эстонии Владимир Липаев тоже должен покинуть Таллин к этому времени, сообщил глава внешнеполитического ведомства прибалтийской республики Урмас Рейнсалу. Решение российского министерства последовало в ответ на требование прибалтийской страны сократить дипломатический штат посольства РФ в Таллинне.
Аналогичное решение понизить дипотношения с Москвой «из солидарности с Таллином» приняла и Латвия. Ее власти обязали посла РФ Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля. Об ответной высылке латышского посла Мариса Риекстиньша сообщил МИД России 24 января.
Подробнее читайте в интервью посла РФ в Польше «Известиям»:
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