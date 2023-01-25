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Посол РФ в Польше исключил разрыв дипотношений с Варшавой по инициативе Москвы

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В вопросе понижения дипотношений с Польшей Москва «готова к любому развитию событий‎»‎, но в принципе не инициирует ничего, а лишь адекватно реагирует на недружественные действия‌‎. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

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«Мы в принципе не инициируем разрыва или понижения уровня дипотношений, а лишь адекватно и жестко реагируем на недружественные действия наших западных «‎непартнеров»‎. В принципе с их стороны в нынешней ситуации можно ждать чего угодно, но и мы давно готовы к любому варианту развития событий, — подчеркнул дипломат.

12 января экс-посол Польши в РФ Катажина Пелчинска-Наленч заявила, что все страны Евросоюза и США должны «выслать» российских послов. Таким образом она предложила понизить уровень дипломатических отношений Варшавы с Москвой.

23 января Россия заявила о понижении дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах. Эстонскому послу предписано покинуть РФ до 7 февраля. Посол России в Эстонии Владимир Липаев тоже должен покинуть Таллин к этому времени, сообщил глава внешнеполитического ведомства прибалтийской республики Урмас Рейнсалу. Решение российского министерства последовало в ответ на требование прибалтийской страны сократить дипломатический штат посольства РФ в Таллинне.

Аналогичное решение понизить дипотношения с Москвой «‌‎из солидарности с Таллином» приняла и Латвия. Ее власти обязали посла РФ Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля. Об ответной высылке латышского посла Мариса Риекстиньша сообщил МИД России 24 января.

Подробнее читайте в интервью посла РФ в Польше «Известиям»:

«‎Некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия»‎

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