Посол оценил влияние поставки танков Leopard Украине на отношения Москвы и Варшавы

Польша уже поставила Киеву свыше 300 танков, поэтому отправка 14 немецких Leopard украинским ВС по существу ничего не поменяет в отношениях Москвы и Варшавы. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Польские официальные лица заявляли, что их страна в прошлом году передала Украине порядка 300 танков (советских Т-72 и их полонизированной модификации). Добавление к ним 14 немецких машин принципиально ничего не изменит. Де-факто коллективный Запад, в том числе Польша, уже давно ведет против России на Украине «войну по доверенности» руками украинцев. Понятно, что и в наших отношениях с Варшавой по существу ничего не поменяется», — уточнил дипломат.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна предоставит Украине танки Leopard немецкого производства.

«В рамках создания коалиции [Украине] будет передана рота танков Leopard. Мы хотим, чтобы это была международная кампания, и мы решили поставить первый пакет [помощи] в виде танков», — пояснил польский лидер.

В соответствии с законодательством ФРГ, страны, на вооружении которых стоит произведенное в Германии оружие, не имеют права его реэкспортировать в зону боевых действий без согласия Берлина. ФРГ на данный момент решения по поставкам танков Украине пока не приняла.

Вместе с тем на прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна может просто игнорировать любые ограничения Германии на реэкспорт танков немецкого производства. 22 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок отмечала, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

Подробнее читайте в интервью посла РФ в Польше «Известиям»:

«‎Некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия»‎