Поезд насмерть сбил женщину в Самаре

В Самаре поезд насмерть сбил женщину. Об этом во вторник, 24 января, пишет 63.ру со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел у железнодорожного вокзала утром 21 января, отмечает НИА «Самара».

«Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте», — рассказали в управлении МЧС.

Родные погибшей разыскивают очевидцев произошедшего. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, 23 января, сообщалось, что в Свердловской области на перегоне Камышлов – Аксариха грузовой поезд сбил 20-летнего парня. Он остался жив, но был госпитализирован с травмами.