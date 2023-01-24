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Поезд насмерть сбил женщину в Самаре

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В Самаре поезд насмерть сбил женщину. Об этом во вторник, 24 января, пишет 63.ру со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел у железнодорожного вокзала утром 21 января, отмечает НИА «Самара».

«Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте», — рассказали в управлении МЧС.

Родные погибшей разыскивают очевидцев произошедшего. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, 23 января, сообщалось, что в Свердловской области на перегоне Камышлов – Аксариха грузовой поезд сбил 20-летнего парня. Он остался жив, но был госпитализирован с травмами.

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