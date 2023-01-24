Число безработных москвичей снизилось на 23% в 2022 году

В 2022 году число безработных жителей столицы снизилось на 23%. Об этом во вторник, 24 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«К началу этого года в Москве было зарегистрировано 28,1 тыс. безработных. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет», — приводятся его слова на официальном сайте градоначальника столицы.

Ефимов отметил, что на 1 января 2023 года уровень безработицы в столице составил 0,39%, что является минимальным значением с февраля 2020 года. На сегодняшний день на одного кандидата в Москве приходится 14 предложений о работе, подчеркнул он.

Как заявила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова, в агрегированной базе службы занятости есть около 400 тыс. актуальных вакансий от работодателей из различных сфер.

Особенно идет тренд на представителей рабочих и инженерно-технических специальностей. По ее словам, несмотря на санкции, рынок труда в Москве остался стабильным.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичном метрополитене создали более 30 тыс. рабочих мест за 10 лет. По его словам, на сегодняшний день он является одним из крупнейших работодателей столицы.

По словам градоначальника, на создание новых рабочих мест влияет активное строительство инфраструктуры метро. Так, благодаря Большой кольцевой линии появилось более 6 тыс. вакансий.

28 декабря 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ зафиксирован исторический минимум показателя безработицы. Так, в ноябре этот показатель составил 3,7%. Глава кабмина подчеркнул, что такой показатель стал результатом слаженной работы правительства и парламентариев, проводимой в условиях санкций.