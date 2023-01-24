Троих рыбаков спасли на Волге в Астрахани

Троих рыбаков спасли со льдины на реке Волге в Астрахани. Об этом пишет во вторник, 24 января, «Астрахань 24» со ссылкой на ГКУ «Волгоспас».

Инцидент произошел накануне, 23 января. Льдину, на которой рыбачили мужчины, отколола волна от проходившего мимо сухогруза. В это время по Петровской набережной прогуливалась с детьми супруга специалиста спасательного центра Алексея Марченко. Она заметила рыбаков и позвонила мужу. Тот вызвал на место происшествия коллег, а до их приезда сам курировал ситуацию.

Льдину прибило к пирсу высотой 6 м. Самостоятельно выбраться на берег мужчины не могли. Прибывшие на место спасатели помогли им выбраться.

Ранее в этот день сообщалось, что автомобиль с тремя людьми провалился под лед на озере Байкале в Иркутской области. Машину из трещины вытащили спасатели. Никто не пострадал.