Названы причины замедления темпа производства водки у некоторых заводов в РФ

Замедление темпа выпуска водки некоторыми производителями связано с причинами технического характера, сообщил «Известиям» 24 января источник на рынке.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что трое из пяти крупнейших производителей водки в стране замедлили темпы выпуска напитка в 2022 году относительно 2021-го. Так, Beluga Group снизила производство на 104 тыс. дал, до 10,01 млн дал. ГК «Традиции успеха» в прошлом году выпустила 7,1 млн дал водки — на уровне 2021-го.

Производство ГК «Руст» снизилось на 34%, до 6,32 млн дал. При этом, как следует из данных Росалкогольрегулирования, в целом в 2022 году производство водки в России выросло примерно на 4%, до 84,05 млн дал.

«Причины технического характера. Причина номер один — сократились поставки импортного алкоголя крепкого. Все компании начали расширять ассортимент за счет розлива различных наименований: виски, джин, ром и так далее. <…> Если разливались на одном и том же заводе, то, соответственно, шла некая переориентация. Грубо говоря, на тех же линиях разливалась другая продукция», — объяснил источник на рынке.

Во-вторых, он отметил, в связи с тем что были введены ограничения на экспорт российской продукции на ряд зарубежных рынков (а основу экспорта составляет в первую очередь водка), то, что было произведено раньше на экспорт, в результате было направлено на внутренний рынок (в конце весны – начале лета).

«Плюс, если сравнивать тот объем производства, который был ближе к концу года, с тем объемом, который был ближе к концу 2021-го, то понятно, что те объемы, которые шли на экспорт, их теперь нет. Некая корректировка по объемам выпуска произошла», — добавил источник.

По его словам, существует также общий долгосрочный тренд, который наблюдается на протяжении 15–20 лет. Он связан с тем, что потребление и производство водки сокращается по объективным причинам.

«Доля водки в общем объеме потребления всего алкоголя неуклонно сокращается. Это связано с переходом потребителя на другие виды алкогольной продукции, что объясняется либо появлением новых категорий, либо расширением ассортимента тех категорий, которые уже были», — уточнил источник.

Как он отметил, если еще в Советском Союзе доля водки приблизительно занимала около 70–80% и на рынке был небольшой ассортимент алкоголя, в том числе грузинское вино, армянский и азербайджанский коньяк, то со временем в каждой категории ассортимент значительно увеличился.

«Появились новые категории, которых никогда в Советском Союзе не было. Например, категория слабой алкогольной продукции. Поэтому часть потребителей переходит либо в те категории, которые уже были за счет расширения там ассортимента, либо переходит в новые категории», — объяснил он.

При этом источник подчеркнул, что ситуация на рынке в РФ в 2022 году не связана с общим трендом.

На западных рынках наблюдается другая обстановка. Там водку часто употребляют не в чистом виде, а в качестве коктейлей, поэтому потребление водки в этом качестве увеличилось, рассказал он.

Также источник сообщил, что за счет тех действий, которые принимает государство, в России рынок нелегальной продукции сокращается. Тот объем, который занимали нелегальные производители алкоголя, сейчас занимают легальные.

В начале января сообщалось, что впервые за несколько лет продажи водки в РФ выросли на 6%, следует из данных Росалкогольрегулирования за январь–ноябрь 2022 года, по сравнению с аналогичным показателем 2021-го. В абсолютных цифрах реализация составила 68,8 млн декалитров против 64,9 млн годом ранее.