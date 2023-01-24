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Воронежская область получит 1,3 млрд рублей на развитие сельских территорий

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В 2023 году Воронежская область получит 1,3 млрд рублей на развитие сельских территорий. Об этом во вторник, 24 января, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на департамент аграрной политики.

Деньги будут направлены на строительство объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры.

Как отмечается в материале, часть средств — 532,9 млн рублей — регион получит по проекту «Современный облик сельских территорий».

Ранее в этот день сообщалось, что почти 100 км сетей тепловодоснабжения и водоотведения обновят в Калужской области в течение ближайших двух лет. На эти цели будет выделено 815 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

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