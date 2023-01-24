Мужчина погиб при пожаре в Сыктывкаре

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Сыктывкаре. Об этом во вторник, 24 января, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел ранее в этот день на улице Дуговая. Информация о происшествии поступила дежурному в 8:18. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело погибшего. Огонь был ликвидирован.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в жилом доме в Белогорском муниципальном округе Амурской области. Погибли женщина и ее семилетняя дочь.