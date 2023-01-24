Псковские аграрии закупили сельхозтехники на 870 млн рублей в 2022 году

В Псковской области в 2022 году сельхозтоваропроизводители закупили спецтехники на 870 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору, всего было приобретено 140 единиц техники и оборудования, в том числе 70 тракторов и 15 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

Как отмечает Псковское агентство информации, обновление парка машин и модернизация технической базы позволит хозяйствам более уверенно подойти к предстоящей работам. Так, озимые культуры в 2023 году занимают почти 45 тыс. га.

По итогам сбора прошлогоднего урожая выяснилось, что в Псковской области собрали рекордный урожай маслосемян рапса — 35 тыс. т, что на 150% выше уровня 2021 года, пишет Псковская Лента Новостей. Зерна после доработки — около 170 тыс. т, или 115% к уровню 2021-го.