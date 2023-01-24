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В МАГАТЭ после проверки заявили об отсутствии военной техники на украинских АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: наши инспекторы не нашли военной техники на украинских АЭС
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли военной техники на украинских атомных электростанциях (АЭС) в ходе проверки. Об этом во вторник, 24 января, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси во время выступления в Европарламенте.

«Наша команда в сотрудничестве с украинским менеджментом проверила, есть ли военная техника. Конечно, результат этих проверок был негативным, и мы собираемся сделать отчет», — заявил он.

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И почему МАГАТЭ не обвиняет в обстрелах станции ни одну из сторон

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик уклонился от ответа на вопрос о хранении западного оружия на украинских АЭС, переадресовав его в МАГАТЭ.

Ранее в тот же день служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что у властей России имеются достоверные данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) складируют на территории ряда АЭС предоставляемые западными странами боеприпасы и вооружение. Отмечалось, что украинские боевики рассчитывают, что ВС России, осознавая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС, а если произойдет детонация складов и разрушение атомной станции по вине «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину «можно будет списать на Россию».

В СВР также отметили, что подобные действия схожи с методами, которые используют международные террористы, однако в данной ситуации действия ВСУ угрожают жизням сотен тысяч жителей Европы.

До этого, 21 января, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что Украина активизировала попытки завербовать по телефону персонал ЗАЭС. Однако сотрудники станции, по его словам, не поддаются на эти провокации. Также Карчаа отметил, что реакторы энергоблоков Запорожской АЭС можно запустить достаточно оперативно, но неадекватность киевского режима препятствует этому.

20 января Гросси заявил, что все стороны согласны с необходимостью создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, но переговорный процесс проходит очень сложно.

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается тревожной из-за продолжающихся обстрелов с украинской стороны.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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