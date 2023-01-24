В Калужской области обновят почти 100 км коммунальных сетей

Почти 100 км сетей тепловодоснабжения и водоотведения обновят в Калужской области в течение ближайших двух лет. Об этом пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.

На эти цели будет выделено 815 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Всего правительство России выделило регионам 130 млрд рублей на обновление коммунальных сетей, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на улице Баррикад в 2023 году начнут строить новую тепломагистраль. Проект реализуют в рамках комплексного развития территории в предместье Рабочее.