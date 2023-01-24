В среду, 25 января, в Брянскую область придут ночные морозы. Об этом во вторник пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

В регионе в этот день прогнозируется переменная облачность. Температура в дневные часы составит около 0 градусов. Ночью похолодает до –9 градусов.

Местами возможны небольшой снег и туман. Ветер — южный, до 8 м/с.

Ранее, 23 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве на неделе с 23 по 29 января. По ее словам, в столице будет довольно мягкая погода, существенных осадков не прогнозируется, только к концу недели может пойти слабый снег. Такая погода, как отметила метеоролог, больше характерна для последней декады февраля.