Семилетнюю программу развития поселков разработали в Казани

В Казани подготовили программу развития поселков, рассчитанную на семь лет. Об этом глава исполкома города Рустем Гафаров сообщил на заседании итоговой коллегии республиканского минстроя.

«В жилых массивах копятся проблемы Люди, осознавая себя горожанами, требуют от нас и соответствующего условия проживания: качественных дорог, надежного ресурсоснабжения, транспортной доступности, обеспеченности социальными объектами», — цитирует Гафарова InKazan.ru.

Всего в частном секторе Казани проживают более 200 тыс. человек. Программа развития поселков сейчас находится на рассмотрении в правительстве Татарстана.

Гафаров также отметил, что в городе продолжается ремонт соцобъектов. На очереди 153 детских сада, 21 школа и 27 учреждений допобразования. Общая стоимость работ оценивается в 30 млрд рублей. Городские власти надеются получить поддержку из вышестоящих бюджетов.