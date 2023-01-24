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Bloomberg узнало о планах ФРГ одобрить поставки Польшей танков Leopard 2 Украине

Bloomberg: власти ФРГ уже 25 января могут одобрить запрос Польши на поставку Украине танков Leopard 2
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Руководство Германии может уже 25 января одобрить запрос Польши на поставку Украине танков Leopard 2. Об этом во вторник, 24 января, сообщило агентство Bloomberg.

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«Ожидается, что уже в среду Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard немецкого производства в Украину», — написано в материале.

Ранее в этот день сообщалось, что Берлин получил заявку Варшавы на поставку Киеву танков Leopard 2. Отмечалось, что заявки на получение лицензий на экспорт рассматриваются в срочном порядке.

Двумя днями ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

Комментируя эти сообщения, политолог Иван Мезюхо объяснил «Известиям», что Польша выступает за поставки Leopard 2 украинской стороне потому, что ей нужно продолжение противостояния на Украине, поскольку Варшава «крупно вложилась в этот конфликт и желает приобрести компенсационные средства со стороны США и ЕС».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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