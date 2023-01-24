Синоптик спрогнозировал потепление в Петербурге вечером во вторник

Атмосферный фронт принесет в Санкт-Петербург снег и потепление вечером во вторник, 24 января. Об этом рассказал главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов.

По его словам, температура в это время приблизится к нулю градусов. Переход на оттепель пройдет в ночь на среду, пишет ИА FlashNord.

«Самое неприятное сейчас это юго-западный ветер, который начинает усиливаться, и особенно в прибрежной части города», — рассказал специалист.

На дорогах и тротуарах образуется гололед, отмечает 78.ru.

Ранее, 23 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве на неделе с 23 по 29 января. По ее словам, в столице будет довольно мягкая погода, существенных осадков не прогнозируется, только к концу недели может пойти слабый снег. Такая погода, как отметила метеоролог, больше характерна для последней декады февраля.