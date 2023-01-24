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Газпромбанк прекратит трансграничные переводы в долларах США с 27 января

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США будет прекращено в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon, сообщили «Известиям» в российской финансовой организации 24 января.

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«В этой связи просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно», — сказали там, уточнив, что продолжат обслуживание депозитов и счетов в долларах и трансграничные переводы в других валютах.

Источник в Газпромбанке рассказал «Известиям», что это событие не повлияет на текущую операционную деятельность финансовой организации, и клиентам по-прежнему доступны любые расчеты внутри банка, погашение кредитов в долларах, покупка и продажа долларов США за рубли, евро, юани и другую валюту по текущему курсу банка. Кроме того, условия по депозитам остаются без изменений в соответствии с условиями договора. Он рекомендовал для переводов за границу использовать валюты дружественных стран.

19 ноября прошлого года сообщалось, что в 2022-м россияне стали чаще переводить деньги за рубеж. Сказался уход крупнейшего игрока среди систем переводов Western Union, платежных систем Visa и Mastercard, а также переезд некоторых граждан за границу.

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