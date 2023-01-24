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AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева

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Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Западу предоставить украинским военным всё более совершенное оружие свидетельствует о панике в Киеве. Об этом 24 января пишет обозреватель Стивен Брайан в статье для издания Asia Times.

Он полагает, что новые поставки оружия направлены на то, чтобы компенсировать неудачи на фронте. Помимо прочего, как пишет Брайан, Зеленский боится за свое будущее. Он беспокоится о том, что делать, в случае победы России.

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Обозреватель отметил, что Зеленский арестовал оппонентов, заглушил оппозиционные СМИ. Однако, как указывает автор, ничего не спасет президента в случае поражения Украины.

Если такой сценарий сработает, то США начнут требовать переговоров и мирного урегулирования, хотя ранее от такого варианта в Вашингтоне отрекались.

Накануне бывший кандидат в конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто заявил, что Зеленскому нужно отправить не американские танки, а счет.

В начале января американский экономист Ричард Вольф предположил, что Зеленского преследует страх, что украинцы возненавидят его за затянувшиеся боевые действия в стране.

В декабре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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