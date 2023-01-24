На Лужнецкой набережной в Москве построят киноконцертный комплекс

На Лужнецкой набережной построят киноконцертный комплекс. Об этом во вторник, 24 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Киноконцертный комплекс общей площадью 15 тыс. кв. м будет построен на площадке бывшего авиамоторного завода «Союз».

«Таким образом, на этой территории будет создан уникальный культурно-спортивный кластер с новым пешеходным маршрутом, объединяющий Воробьевы горы, Лужники, Нескучный сад и парк Горького», — приводятся слова Бочкарева на официальном сайте мэра Москвы.

Комплекс будет состоять из шести зданий-лучей, направленных в сторону значимых зданий Хамовников. Кроме кинопоказов там будут проходить лекции, мастер-классы и выставки. Ряд помещений будет отведен под арт-мастерские, авторские магазины и рестораны, ориентированные на здоровый образ жизни, отметил Бочкарев.

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, комплекс будет соседствовать со спортивными объектами. Он подчеркнул, что совмещение спорта и культурно-досуговых центров становится трендом в развитии городов.

9 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается строительство инновационных объектов, которые создадут новые рабочие места. Так, в Раменках полным ходом идет строительство ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы». Кластер будет представлять из себя десятиэтажное здание площадью 65 тыс. кв. м с офисами, лабораториями и коворкингами.

Также на востоке города продолжается возведение индуст­риального парка «Руднево». Там планируется разместить Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который объединит производителей БПЛА и разработчиков сопутствующего ПО.

Кроме того, до конца 2023 года в Москве запланировали построить около 90 км дорог. Как рассказал Бочкарев, в 2023 году также запланировано завершение реконструкции трех развязок на МКАД: с улицами Липецкая и Верхние Поля, а также с Алтуфьевским шоссе