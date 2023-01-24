Строительство нового водовода начали на севере Тамбова

На севере Тамбова приступили к строительству нового трехкилометрового водовода. Об этом сообщает городская администрация.

«Водовод от шестого водозаборного узла расположится в северной части города на улице Агапкина до пересечения улиц Рылеева и Запрудной», — говорится в сообщении властей.

Протяженность объекта составит 3,2 км. По словам специалистов, в работе используются полиэтиленовые трубы, которые на сегодняшний день являются наиболее удачным вариантом.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.ру», в целом проект предусматривает реконструкцию шестого водозаборного узла и системы очистки, а также строительство водовода по улице Магистральной от Татарского вала до Бастионной и обновление водопровода по улице Киквидзе.