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Мальчик во время игры в прятки спрятался в контейнере и оказался в другой стране

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Фото: odditycentral.com
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Школьник из Бангладеш спрятался в контейнере во время игры в пряткии оказался в другой стране. Об этом рассказал портал Oddity Central вовторник, 24 января.

В материале уточняется, что 17 января, разгружая контейнеры с бангладешского судна, сотрудники порта Кланг в Малайзии обнаружили в одном из них истощенного и испуганного мальчика, передает «Газета.Ru».

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Он не говорил на местном языке, и сотрудники порта не смогли получить от него никакой информации, но заподозрили, что он мог стать жертвой торговли людьми и незамедлительно взывали полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось прояснить ситуацию.

Выяснилось, что мальчик играл в прятки с друзьями в своем родном городе Читтагонг в Бангладеш, и выбрал в качестве укрытия грузовой контейнер. Пока мальчик ждал, что его друзья найдут его, он заснул, случайно был заперт внутри и провел следующие шесть дней на корабле в Малайзию, рассказали СМИ.

Мальчик ничего не ел несколько дней, и когда ему наконец удалось освободиться из металлической тюрьмы, он выглядел истощенным. Его оперативно доставили в больницу, и ожидается, что он полностью выздоровеет.

Отмечается, что мальчик был перевезен кораблем более чем на 3 тыс. км. от дома.

Ранее, 19 января сообщалось, что в США женщина предстанет перед судом за то, что оставила своего бойфренда в чемодане во время игры в прятки. Находясь внутри сумки, мужчина задохнулся. Игру снимала на видео. Она, увидев, что мужчина спрятался в чемодане, застегнула его, после чего начала смеяться. Друг американки этого не оценил и начал кричать, что задыхается, но та ему не поверила.

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