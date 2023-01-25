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Российские студенты планируют стать финансово независимыми к возрасту 21 года
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Российские студенты планируют стать финансово независимыми к возрасту 21 года

Исследование: российские студенты рассчитывают стать финансово независимыми к 21 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России студенты рассчитывают стать финансово независимыми к 21,3 года, выяснили эксперты «СберСтрахование жизни» накануне Дня студента и сообщили «Известиям».

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«В среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 25,8 года. Примечательно, что 38% опрошенных учащихся вузов заявили, что уже считают себя финансово независимыми», — отмечается в исследовании.

Большинство опрошенных студентов (78,6%) считают, что финансово независимый человек может полностью себя обеспечить, имеет стабильный заработок, покрывающие все потребности и крупные покупки (63,8%), живет в собственном жилье (62,3%). При этом 27,3% молодых респондентов думают, что такой человек получает пассивный доход от инвестиций и вкладов (27,3%)

«Молодые люди большее значение придают возможности много путешествовать (17,3% респондентов (студенческого возраста. — Ред.) против 14% по всем возрастным группам), и меньшее — помогать близким: 14,5% (студентов. — Ред.) против 17% (опрошенных всех возрастов. — Ред.)», — уточнили эксперты.

Кроме того, по мнению 95,2% студентов, фундамент финансовой независимости — достойная заработная плата. В то же время они полагают, что месячный доход должен составлять не менее 80,7 тыс. рублей.

Также 58,6% опрошенных представителей студенчества считают наличие вкладов, накопительных счетов, программ накопительного страхования жизни непременным условием материальной свободы. При этом по всем возрастным группам опрошенных с этим согласились в среднем всего 43,8% респондентов.

Согласно результатам опроса, молодые люди считают, что необходимая сумма сбережений — 3,6 млн рублей.

«49,2% для финансового благополучия потребуется рентная недвижимость, 17,9% рассчитывают на свое дело, 10,4% будут использовать альтернативные инструменты, а 5,9% — инвестировать в акции и облигации. Интересно, что интерес к ценным бумагам у молодого поколения выше, чем в среднем по всем возрастным группам: 5,9% против 3,5%», — подчеркнули эксперты.

Ранее, 10 января, сообщалось, что, согласно рейтингу, который составили «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «Сбер НПФ», самые финансово грамотные россияне проживают в Волгограде. На втором месте Пермь, на третьем — Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск.

До этого, 8 июля 2022 года, руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что люди в России становятся более финансово грамотными.

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