Огнем и водой: объявлены номинанты на премию «Оскар»
Огнем и водой: объявлены номинанты на премию «Оскар»
2023-01-24 17:59:32
2023-01-24 17:59:32
2023-01-24 17:59:32
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По числу номинаций лидирует фильм «Всё везде и сразу»
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Фото: 20th Century Studios
В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию Киноакадемии США, известную как «Оскар». Среди номинантов — международный лидер проката «Аватар: Путь воды». Кадры из этой и других картин, которые представлены на суд академиков, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Standard Film Company
«Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли женщины-дирижера уже принес актрисе «Золотой глобус»
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Фото: MSG Entertainment
Трагикомедия режиссера Мартина Макдонаха «Банши Инишерина» рассказывает о жизни в маленьком ирландском городке начала ХХ века
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Фото: Universal Pictures
«Фабельманы» Стивена Спилберга уже получили два «Золотых глобуса», победив в номинациях «Лучший фильм (драма)» и «Лучшая режиссура»
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Фото: Year of The Rat
Комедия «Всё везде и сразу» имеет шансы победить сразу в 11 номинациях
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Фото: Warner Bros.
«Элвис» австралийца База Лурмана рассказывает о жизни короля рок-н-ролла и его взаимоотношениях с менеджером полковником Томом Паркером
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Фото: Plan B Entertainment
«Говорят женщины» Сары Полли поднимает важные вопросы насилия в семье
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Фото: Sliding Down Rainbows Entertainment
Выдвинута на соискание заветной статуэтки и новая экранизация романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен»
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Фото: Skydance Productions
В числе номинантов и продолжение культовой производственной драмы о пилотах ВВС США «Топ Ган: Мэверик»
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Фото: ZDF/Arte
Создатели сатирического «Треугольника печали» не получили «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, но попытают счастья на «Оскаре»
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