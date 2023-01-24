Огнем и водой: объявлены номинанты на премию «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию Киноакадемии США, известную как «Оскар». Среди номинантов — международный лидер проката «Аватар: Путь воды». Кадры из этой и других картин, которые представлены на суд академиков, — в фотогалерее «Известий»