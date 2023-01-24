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Огнем и водой: объявлены номинанты на премию «Оскар»

По числу номинаций лидирует фильм «Всё везде и сразу»
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Объявлены номинанты на Оскар-2023
Фото: 20th Century Studios
В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию Киноакадемии США, известную как «Оскар». Среди номинантов — международный лидер проката «Аватар: Путь воды». Кадры из этой и других картин, которые представлены на суд академиков, — в фотогалерее «Известий»
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