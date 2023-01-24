Потерпевшие в ДТП с Ефремовым не отреагировали на прошение замены наказания актеру

Потерпевшие по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова, в которой погиб водитель Сергей Захаров, пока не отреагировали на прошение артиста заменить ему наказание на принудительные работы. Об этом сообщил их представитель Александр Добровинский во вторник, 24 января.

«Что касается Ефремова, который хочет выйти, это его право, а дальше суд будет рассматривать», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Днем ранее в Алексеевском суде Белгородской области рассказали, что Ефремов просит заменить наказание на принудительные работы. Там отметили, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

24 января адвокат Алексей Гавришев сообщил «Известиям», что при рассмотрении вопроса о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания судом будут учитываться три ключевые вещи: характеризующий материал о поведении Ефремова в колонии (наличие поощрений и взысканий); мнение администрации учреждения и позиция лиц, признанных потерпевшими по делу. Если суд откажет осужденному артисту в замене наказания более мягким видом, то повторно с таким ходатайством он сможет обратиться не ранее чем через полгода, уточнил Гавришев. В случае отправки Ефремова на принудительные работы вероятность его перевода в Москву из колонии в Белгородской области велика, считает юрист.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона скончался.

Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ.

Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитному, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников. 15 сентября того же года второй кассационный суд отклонил жалобу актера.