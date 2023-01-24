Дом для переселенцев из аварийного жилья сдали в эксплуатацию в Липецке

В Липецке сдали в эксплуатацию новый многоквартирный дом на 70 квартир, построенный для переселенцев из аварийного жилья. Об этом 24 января сообщает городская администрация.

Дом расположен на улице Бачурина, 8. В нем 10 этажей, на каждом из которых по семь квартир. Площадь кухни составляет от 9 до 14 кв. м, комнат — от 15 до 19 кв. м.

Как отмечает LipetskMedia, в квартирах выполнена чистовая отделка, установлены электроплиты и сантехника, светильники и датчики пожарной безопасности.

Сейчас в городе идет расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. Продолжается строительство еще пять новых домов для переселенцев, также планируется закупка квартир у застройщиков.