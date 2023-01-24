Режиссер Арбугаев назвал чудом номинацию своего фильма «Выход» на «Оскар»

Режиссер Максим Арбугаев в беседе с «Известиями» поделился впечатлениями после номинации его фильма «Выход» на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

«Я сейчас окружен семьей, мы сидим вместе с детьми. И главный герой фильма тоже тут, он вчера прилетел в Москву. Мы вместе смотрели трансляцию объявления номинантов — и вот он прямо сейчас спрашивает меня, на какую номинацию мы прошли. Лучший короткометражный документальный фильм! Там же все быстро и на английском, без перевода в трансляции. И когда я заорал, узнав, что мы прошли, он только понял, что — да. Я не ожидал. Настраивал себя на то, что если все это не получится, то надо просто спокойно принять. Но это – чудо, которое случилось в онлайн-режиме!» — подчеркнул он.

Арбугаев уточнил, что создавал фильм вместе с родной сестрой Женей.

«Была проделана большая работа, нам во многом сопутствовала удача. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько комфортно это было в творческом плане. Мы делали этот фильм вместе с моей родной сестрой Женей. Впервые мы вместе решили снять кино — и такой результат. Нас было всего двое – плюс наш герой. Больше никого. Невероятный тандем!» — заявил он.

По словам режиссера, для него сама номинация — это очень высокая точка.

«Когда мы еще были в шорт-листе, мне хотелось быть номинированным, это нормальное человеческое желание. А сейчас я просто счастлив», — добавил Арбугаев.