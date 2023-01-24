Заболеваемость ОРВИ сократилась в Красноярском крае за неделю
Число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сократилось в Красноярском крае на 14% за неделю. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
К медикам обратились почти 16 тыс. человек. Эпидемический порог превышен на 18%. При общем спаде заболеваемости выявлен незначительный рост заболевших среди школьников.
Впервые за сезон был зарегистрирован случай гриппа A (H3N2). Кроме того, отмечается рост заболеваемости гриппом типа В.
Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области за неделю зарегистрировано 932 случая гриппа.