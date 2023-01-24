Девушка пострадала при столкновении легковушек в Саратовской области

В городе Пугачеве в Саратовской области в результате столкновения автомобилей пострадала девушка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла днем 23 января на улице Чапаевской. По данным ведомства, на дороге не разъехались Renault Arkana, за рулем которого находилась 33-летняя женщина, и Chevrolet Lacetti под управлением 33-летнего мужчины.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», в результате травмы получила 17-летняя пассажирка Chevrolet. О состоянии пострадавшей не сообщается.

В тот же день в Пугачеве случилось еще одно ДТП. На улице Ермощенко столкнулись «Лада Калина» и ВАЗ-2110. Пострадал водитель «Калины».