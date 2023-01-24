Зеленский сообщил о прибытии президента Финляндии Ниинистё в Киев

Президент Финляндии Саули Ниинистё прибыл в Киев. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале во вторник, 24 января.

«Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинистё. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил главу Финляндии за визит.

В канцелярии финского президента отметили, что глава страны обсудит с властями Украины текущую ситуацию в стране.

«Президент Финляндской республики Саули Ниинистё посетит Украину и встретится с Владимиром Зеленским в Киеве во вторник 24 января 2023 года. Визит подчеркивает сильную и постоянную поддержку Финляндии Украине», — сообщили журналистам в канцелярии.

Ранее, 20 января, финское министерство обороны сообщило, что отправит Украине дополнительную военную помощь на сумму более чем €400 млн. Там отметили, что это уже двенадцатая поставка военной помощи из Финляндии в Киев. Также уточнялось, что выделение части помощи финской оборонной техники, направляемой в настоящее время в Киев, стало возможным благодаря активизации двустороннего сотрудничества между Финляндией и Швецией.

До этого, 12 января, Ниинистё заявил, что Финляндия не передаст Украине большое количество танков Leopard, поскольку граничит с Россией и не является членом Североатлантического альянса.