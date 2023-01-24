В России появился кроссовер Changan UNI-T с новым мотором

У российских дилеров в продаже появился мощный кроссовер Changan UNI-T. Автомобиль предлагается с новым бензиновым мотором, отдача которого составляет 232 л.с., сообщает 24 января портал Autonews.

Переднеприводный кроссовер Changan UNI-T предлагается с двухлитровым мотором мощностью 232 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 215 км/ч. Стоимость автомобиля составляет 3,05 млн рублей. На китайском рынке дилеры за базовую версию UNI-T просят от 114 тыс. юаней (примерно 1,15 млн рублей).

UNI-T имеет схожие габариты с кроссовером Mazda CX-4: 4515×1870×1565 мм против «японца» (4637×1855×1524 мм). Размер колесной базы у Changan UNI-T составляет 2710 мм, у Mazda CX-4 — 2710 мм.

В новой версии кроссовера есть адаптивный круиз-контроль, антиблокировочная система и система стабилизации, электрообогрев лобового стекла, а также передние и задние парктроники и бесключевой доступ. За температуру в салоне отвечает однозонный климат-контроль.

До недавнего времени на российском рынке Changan UNI-T был представлен с четырехцилиндровым полуторалитровым мотором, отдача которого составляла 188 л.с.

11 января стало известно, что на российском рынке появилось еще одно предложение — полноприводный кроссовер Changan CS95, который ввозят в РФ по параллельному импорту. Стоимость машины составляет 4,2 млн рублей. В качестве силового агрегата предлагается двухлитровый бензиновый мотор мощностью 233 л.с., который работает с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. У себя на родине семиместный Changan CS95 считается флагманской моделью марки.