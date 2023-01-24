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Замглавы МИД Украины оскорбил депутата бундестага за позицию по танкам

Замглавы МИД Украины Мельник оскорбил немецкого депутата Вагенкнехт после ее слов о поставках Киеву танков
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Заместитель главы украинского МИДа Андрей Мельник в оскорбительной форме ответил депутату бундестага от Левой партии Саре Вагенкнехт, выступившей против передачи Киеву немецких танков.

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«Сначала танки, потом истребители, потом немецкие солдаты? Германия наконец-то должна одуматься и отказаться от поставки танков», — написала Вагенкнехт в Twitter 20 января.

Это заявление вызвало гнев украинского политика.

«Какая отвратительная ведьма», — написал Мельник в своем аккаунте в Twitter 21 января в ответ на слова немецкого депутата.

Вагенкнехт не раз выступала против отправки на Украину западного оружия.

Так, в начале января депутат высказывала мнение, что правительство Германии лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине своим решением передать Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Тогда же Мельник призвал власти Германии передать Киеву все доступные у них виды тяжелых вооружений, в том числе танки и баллистические ракеты. Также дипломат потребовал от Берлина еще немецкие истребители, дроны, военные корабли и подводные лодки.

24 января телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника рассказал, что 12 стран согласились на передачу Киеву немецких танков Leopard 2 в том случае, если Берлин даст на это свое разрешение.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, источник также рассказал о том, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако, как отмечает источник телеканала, для всего этого по-прежнему требуется согласие властей ФРГ.

Ранее в этот же день Германия получила заявку Польши на поставку Украине танков Leopard 2. Отмечается, что заявки на получение лицензий на экспорт рассматриваются в срочном порядке.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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