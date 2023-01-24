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В Asia Times увидели панику Зеленского в требованиях о поставках оружия

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine President Office
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Требования президента Украины Владимира Зеленского к западным странам предоставить украинской армии всё более совершенное оружие говорят о панике в Киеве. Об этом 24 января пишет издание Asia Times.

По его мнению, это подавляющая часть оружия от Запада направлена на то, чтобы заглушить серию неудач украинских войск.

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Кроме того, как пишет автор статьи Стивен Брайан, Зеленский беспокоится о своей судьбе в случае победы России.

Брайан указал, что украинский президент арестовал большинство своих оппонентов, а неугодные средства массовые информации заставил замолчать. Однако обозреватель полагает, что если оборона Украины рухнет, то ничто не защитит ни Зеленского, ни его соратников.

При таком сценарии, как предполагает Брайан, США начнут требовать мирного урегулирования конфликта, от чего ранее отказывались.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на Западе чувствуется усталость от ситуации на Украине.

В конце декабря 2022 года The New York Times написала, что во время своего визита в Вашингтон Зеленский не смог договориться с руководством США о поставках танков, истребителей и ракет большой дальности.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» указал, что, сколько бы Зеленский ни жаловался «старшим товарищам из-за океана», Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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